BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idmanın tam sahada oynanan maçla sona erdiği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu da açıklanırken, takımdan ayrılan Burak Yılmaz, Kevin-Prince Boateng, cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens ile sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas Pereira dos Santos da kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mumammed Elneny, Georges-Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ridvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby

Başkan Çebi takımı uğurladı

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Gençlerbirliği maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gitti.

Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcuları başarı dileklerinde bulunarak Ankara'ya uğurladı.

Beşiktaş Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, siyah-beyazlılarla birlikte Ankara'ya gitti.