Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Lille, deneyimli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

Transferde genç oyunculara öncelik veren Fransız ekibinin 35 yaşındaki Burak Yılmaz'la anlaşması futbol dünyasında sürpriz olarak yorumlandı.

Bu sezon ligi dördüncü bitirerek Avrupa ligine katılma hakkını kazanan Lille, bir başka Türk yeteneğin peşine daha düştü.

Lille yönetimi, Galatasaray'ın yaklaşık 5 ay önce kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı transfer etmek için harekete geçti.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği ve genç futbolcunun Burak Yılmaz'la birlikte Lille'e imza atma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın Fransız kulübüne transfer olmasıyla Lille'deki Türk oyuncu sayısı dörde çıkacak.

Böylece ilk kez bir Avrupa kulübünde Türkiye'den transfer olan dört futbolcu aynı sezonda forma giyecek.