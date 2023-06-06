TFF 2. Lig play-off 3. turunda ilk maçlar yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turda ikinci maçlar da 11 Haziran'da oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Play-off finaline çıkacak takımların belirleneceği 3. turun maç programı şöyle:

7 Haziran Çarşamba:

Kırmızı Grup:

17.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (Pendik)

Beyaz Grup:

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat)

11 Haziran Pazar:

Kırmızı Grup:

20.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup:

20.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)