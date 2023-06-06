Giresunspor kritik maçta Antalyaspor'u ağırlayacak

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak 38. hafta mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Giresunspor kritik karşılaşmada Süper Lig'de kalmak için mücadele edecek.
Ligde 37 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor küme düşmemek için bu maçı kazanıp 15. sıradaki İstanbulspor'un Hangikredi Ümraniyespor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi dolayısıyla geçen hafta hükmen galip sayılan Antalyaspor, 41 puanla 12. sırada bulunuyor.
Akdeniz ekibi, 37 puanla 16. durumda ve kümede kalma mücadelesi yaşayan Bitexen Giresunspor karşısında bu sezonki 4. deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Antalyaspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ömer Toprak'ın kadroya alınıp alınmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.