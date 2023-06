Serebral palsi hastası Begüm'ün hayatı basketbolla değişti

Doğuştan serebral palsi (beyin hasarına bağlı olarak gelişen hareket ve duruş bozukluğu) hastası olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan 19 yaşındaki Begüm Pusat, 10 yaşında basketbol oynamaya başladı.

Şu an Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı'nda forma giyen ve takımın Aksaray'daki kampında ter döken Pusat, hayatının değiştiğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Pusat, okulun önünde gördüğü milli oyuncu Işıl Alben'in resminin de bulunduğu basketbol reklamı sonrası, ilk olarak takımın kampını, ardından Beşiktaş Tekerlekli Basketbol Takımının maçını izlemesiyle, basketbol oynamaya başladığını belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Basketbol hayata bakış açımı değiştirdi

Pusat, basketbolla tanışmadan önce engeli olmaktan utandığını belirtti.

''Basketbol benim hayata bakış açımı değiştirdi. Ben eskiden engelimden utanan birisiydim. Kimseye engelim olduğu söylemezdim. 'Sol elinde ve sol ayağında ne problem var?' diye soranlara, ‘Buruk, kırık’ gibi cevaplar verirdim. Asla engelimi söylemezdim. Basketbola başlayınca, her şeyin hayatımızın akışında var olabileceğini öğrendim. Hiçbir şey senin istediğine ulaşmana engel değil. Sen onu istiyorsan, bunu yapabilirsin. Basketbol sahasına girince tüm engeller ortadan kalkıyor. Ben sandalye üzerinde basket atabiliyorum. Bu sandalyeyle her şeyi yapabiliyorum. Basketbol, bana savaşmayı ve hayatta her türlü zorluğun aşılabileceğini öğretti."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Pusat, şu an bir taraftan milli takımda oynadığını, bir taraftan da spor yöneticiliği bölümü için üniversite sınavlarına hazırlandığını sölerine ekledi.