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Spor
AA 06.06.2023 10:45

Real Madrid Benzema'nın yerini Kane ile dolduracak

Real Madrid takımdan ayrılacağı açıklanan Karim Benzema'nın yerini İngiltere Milli Takımı'nın santrforuyla dolduracak. Eflatun beyazlı kulüp Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'i renklerine bağlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Real Madrid Benzema'nın yerini Kane ile dolduracak
[Fotograf: Reuters]

Real Madrid Karim Benzema'nın halefini belirledi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre eflatun beyazlı kulübün yöneticileri takımın gol yükünü sırtlayabilecek tek oyuncunun Harry Kane olduğunu düşünüyor.

Tottenham 100 milyon euro istiyor

Fransız oyuncunun ayrılışı sonrası santrfor arayışlarına hız veren Madrid ekibi Tottenham'ın golcüsü için girişimlere başladı. Real Madrid'in 80 milyon euroluk teklifini az bulan Premier Lig kulübünün 100 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

Real Madrid yıllık 11 milyon euro maaş teklif etti

İddialara göre eflatun beyazlılar İngiliz futbolcuyu yıllık 11 milyon eurodan 3 senelik sözleşme için ikna etti. Real Madrid'in önceki yıllarda Tottenham'dan Gareth Bale ve Luka Modric'i kadrosuna katmasından dolayı bu transferde bir pürüz çıkması beklenmiyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin haziran ayı içinde olumlu bir şekilde sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

Tottenham'ın altyapısında yetişen Harry Kane çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra 2013 yılından itibaren kendi kulübünde şans bulmaya başladı. Premier Lig ekibinde 435 maça çıkan Kane 280 gol 64 asistlik bir performans sergiledi.

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