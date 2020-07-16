Haftanın açılış maçında Ekol Göz Menemenspor, saat 20.00'de Menemen İlçe Stadı'nda Altınordu'yu konuk edecek.

Hatayspor'un geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, Süper Lig'e yükselecek ikinci takım cumartesi günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.

Play-off'a son bilet

TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri de netleşecek.

Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak.

Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor

Düşme hattı

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak.

Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın ligde kalacak.

Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor.

34. hafta programı

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya Atatürk)

19 Temmuz Pazar:

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)