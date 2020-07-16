Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Ankara Tenis Kulübü'nde görevli bir kondisyonerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testler sonucunda, iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiği bildirildi.

Kulüpte dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, kulüpte antrenmanları devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu programlarının iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli bilginin TOHM Koordinatörlüğü'ne verilerek, TOHM sporcularının antrenmanlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlarda devam ettiği kaydedildi.

Spor İl Müdürü Mustafa Çelik: Gerekli prosedürleri uygulayacağız

Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şu an için TOHM sporcularında koronavirüs belirtisi olmadığını söyledi ve "Sadece temaslı gruba giriyorlar. Biz tedbir amaçlı test yapacağız. Gerekli prosedürleri uygulayıp, gerekirse ev karantinasına alacağız" diye konuştu.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Olayı takip ediyoruz

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş olayı takip ettiklerini belirterek, "Olayı öğrendiğimiz anda önlemlerimizi alarak sporcularımızı farklı bir tesise aldık. Bakanlığımıza bilgi verdik ve Spor İl Müdürlüğümüz sporcuları sağlık müdürlüğü ile görüşerek test veya belirti halinde temas konularını araştıracak" dedi.