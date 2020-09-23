Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bursaspor-Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor: Caner Ak
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Turgut Doman
16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Altay-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor: Kadir Sağlam
Etiketler: TFF 1. Lig haftanın hakemleriSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:45
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