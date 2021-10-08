Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın programı şöyle:

10. Hafta

22 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

11. Hafta

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Kazım Karabekir)

19.00 Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)

20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

12. Hafta

5 Kasım Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

13. Hafta

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)

16.00 Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitci Timsah Park)

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Manisa-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)