A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında İstanbul’da Norveç ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçına çıktı.

6. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Ceza alanında Andreas Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu topu kapan Cengiz Ünder, ilerleyerek rakiplerini ekarte etti. Bekletmeden pasını müsait durumdaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

GOOOLL! KEREM AKTÜRKOĞLU!! Golü erken bulduk! Baskıyla topu aldık, savunmanın hatasını affetmedik... pic.twitter.com/qrvURa9rAA — TRT Spor (@trtspor) October 8, 2021

41. dakikada Norveç, Thorstvedt'in golüyle eşitliği yakaladı. Sol kanattan paslaşarak kullanılan korner sonrasında Jens Hauge'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Olsen kafayla topu indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Thorstvedt yakın mesafeden golü kaydetti. 1-1

Norveç, Thorstvedt ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/goVxrCPehA — TRT Spor (@trtspor) October 8, 2021

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardında milliler 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı ve üçüncü sırada kaldı. Norveç ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 14 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay yıldızlı ekip, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de 3-0 mağlup etmiş, daha sonra Letonya ile 3-3, Karadağ ile de 2-2 berabere kalmıştı. Son milli takım arasında Cebelitarık'ı 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Hollanda'ya ise 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Gruptaki diğer lider Hollada, Letonya'yı 1-0 yendi. Karadağ ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

Hollanda 16 puanla liderliğini sürdürdü. Karadağ 11 puanla dördüncü sırada yer aldı. Letonya 5 puanla beşinci sırada yer alırken, grubun son sırasında bulunan Cebelitarık'ın puanı bulunmuyor.

Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ'ı konuk edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu.

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Caner Erkin, Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Kenan Karaman), Burak Yılmaz.

Norveç: Nyland, Strandberg, Birger Meling, Hanche-Olsen, Thorsby, Patrick Berg (Dk. 75 Fredrik Aursnes), Ödegaard, Elyounoussi, Kristian Thorstvedt (Dk. 75 Veton Berisha), Marcus Pedersen (Dk. 84 Julian Ryerson), Jens Hauge (Dk. 75 Mats Möller Daehli).

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

Sarı kartlar: Dk. 64 Berat Özdemir, Dk. 83 Yusuf Yazıcı, Dk. 90+2 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 65 Thorsby, Dk. 90+5 Hanche-Olsen (Norveç)