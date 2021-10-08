Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

26 Ekim Salı:

13.00 MKE Ankaragücü-Somaspor (Eryaman)

14.00 Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor (Bolu Atatürk)

14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Eyüpspor-Bucaspor 1928 (Eyüp)

15.30 Altay-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni 19 Mayıs)

20.45 Adanaspor-Adıyaman (Yeni Adana)

27 Ekim Çarşamba:

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Orta Hisar Yavuzselim)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Serik İsmail Ogan)

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

14.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

14.00 Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-Iğdır (Eskişehir Yeni)

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Menemenspor-Karşıyaka (Stadı henüz belli değil)

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28 Ekim Perşembe:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Vefa)

15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor (Antalya)

20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu (Yeni Adana)