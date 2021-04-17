Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
TFF 1. Lig'de 32. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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