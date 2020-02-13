İki deneyimli ve başarılı teknik adamın zorlu rekabeti. İkisi de şampiyonluğun güçlü adaylarının başında.

Bir tarafta, Milli takım ve VakıBank ile önemli başarılara imza atan İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti; diğeri yanda Sırbistan ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan, bu sene yine güçlü bir kadroyla lige giren Fenerbahçe'nin baş antrenörü Zoran Terzic.

Bu rekabetin son karşılaşması, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaydı.

Lig lideri VakıfBank, lig üçüncüsü Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Guidetti ile Terzic, bu sezon 5. kez karşı karşıya geldi.

İlk mücadele Gloria Cup'taydı. İki başarılı teknik adam, milli takımlarının başında kozlarını paylaştı.

Turnuva finalinde gülen taraf 3-2'lik skorla Zoran Terzic ve öğrencileri oldu. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ise bu 2'li hem grupta hem de Final mücadelesinde karşılaştı.

Sırp çalıştırıcı, her iki maçta da Guidetti'ye karşı üstünlük sağladı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe Opet-VakıfBank mücadelesi, Guidetti-Terzic ikilisinin bu sezonki 4'üncü karşılaşmasıydı...

Sarı lacivertliler, rakibine set şansı vermedi ve Terzic'de böylelikle 4. galibiyetini aldı. 2'li Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında bu sezon 5. inci defa karşı karşıya geldi.

Guidetti yönetimindeki VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmeyi başarırken, İtalyan çalıştırıcı da Terzic'e karşı ilk galibiyetini aldı.