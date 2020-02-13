Fenerbahçe’de, MKE Ankaragücü maçının 11’i netleşiyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda GMG Kırklarelispor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hasan Ali Kaldırım’ın Ankara deplasmanında oynama ihtimali yüksek gözüküyor.

Deneyimli futbolcunun durumuna göre, teknik direktör Ersun Yanal’ın 11’de ve dizilimde önemli değişikliklere gideceği öğrenildi.

Hasan Ali sol beke, Dirar sağ kanatta

Hasan Ali’nin sol beke geçmesiyle birlikte bu bölgede zorunlu oynayan Nabil Dirar’ın sağ açığa alınması bekleniyor.

Sağ bekte yine Isla olacak. Garry Rodrigues’in ise sol kanatta görev alacağı gelen haberler arasında.

Stopere Adil Rami

Fenerbahçe'de bir değişiklik de stoper hattında yaşanabilir.

Savunmadan hızlı çıkışları ve oyun kurması nedeniyle Ersun Yanal’ın tercih ettiği, ancak kritik hataları nedeniyle eleştirilen Jailson’un yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki performansıyla 11’e göz kırpan Adil Rami, Serdar Aziz’in yanında görev alabilir.

Yeni transfer Simon Falette de bu bölgede forma şansı bekleyen diğer isim olacak.