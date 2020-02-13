Koronavirüs salgını, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılması planlanan spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Formula 1 yönetimi de benzer bir karara imza atarak takvimin 4'üncü ayağı olan Çin Grand Prix'ni ertelediğini açıkladı.

Kararın ardından konuyla ilgili açıklamalar geldi. Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda konuşan Formula 1 genel müdürü Ross Brawn, Çin Grand Prix'sinin ertelenmesi nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi.

F1 araçlarının yarıştan günler önce gemilere yüklenmesi gerektiğini söyleyen Brawn, Çinli yetkililerin, yarışa kadar sorunun çözülemeyebileceğini aktarmalarından dolayı, erteleme kararı aldıklarını ifade etti.

Formula 1 CEO'su Chase Carey ise büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

"Önemli olan herkesin sağlıklı ve güvende olması" diyen Carey, "Umarım Çin Koronavirüs salgınından bir an önce kurtulur" dedi.

Çin Grand Prix'ini sevdiğini ifade eden Renault takımı pilotu Daniel Ricciardo da, Fransa'da açıklamalarda bulundu.

Virüs'ün henüz tam olarak kontrole alınamadığını söyleyen Ricciardo, "Umarım Nisan ayına kadar işler kontrole alınır. Fakat erteleme kararının şu anda alınması gerekiyordu" dedi.