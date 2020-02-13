Iker Casillas, eldivenlerini astıktan sonra gözünü yükseklere dikti.

Real Madrid’in efsane kalecisi İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını koydu.

İspanyol basını 38 yaşındaki eski file bekçisinin adaylık için İspanya Yüksek Spor Konseyi’ne gerekli başvuruyu yaptığını yazdı.

Casillas, federasyon seçiminde mevcut başkan Luis Rubiales ile yarışacak. Efsane kalecinin adaylığı İspanya’yı hareketlendirdi.

Federasyon Başkanı Luis Rubiales’le sorun yaşayan La Liga Başkanı Javier Tebas’ın seçimlerde Casillas’ı destekleyeceği konuşulmaya başlandı.

Marca gazetesinin yaptığı ankette de oy kullananların yüzde 94’ü Federasyon Başkanı olarak Iker Casillas’ı tercih etti.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid’de 16 yıl forma giydikten sonra 5 yıl önce Porto’ya transfer olan Casillas, geçtiğimiz sezon antrenmanda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.