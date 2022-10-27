Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-6 Kasım tarihlerinde Türkiye, ikinci kez BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finallerine ev sahipliği yapacak.

Antalya Club Mega Saray’da düzenlenecek organizasyonda dünya sıralamasında en iyi derecelerde bulunan 16 yaş ve altı takım oyuncuları mücadele edecek.

BNP Paribas sponsorluğunda düzenlenen Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri’nde kızlarda 16, erkeklerde 16 olmak üzere toplamda 23 ülkeden 32 milli takım yer alacak.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty'in de katılacağı Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finallerinin tanıtım toplantısı, 31 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’da Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünya şampiyonları olacak genç yetenekleri bir kez daha Türkiye'de ağırlayacakları için mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerden biri haline gelen Türkiye’de güçlü bir tenis kültürü oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Durmuş, "Bu değerli organizasyonun hem ülkemizin tenis ekosistemi oluşturma hem de ITF'in dünya çapında tenisi geliştirme hedefine katkıda bulunacağına inanmaktayız." dedi.

Antalya'ya dönmekten mutluluk duyduklarını aktaran ITF Başkanı David Haggerty de "Bu yarışma, son yıllarda geleceğin yıldızları için bir fırlatma rampası oldu. Ülkenizi temsil etmek her zaman çok gurur verici bir andır ve umarım oyuncuların bu yılki deneyimleri, gelecekte Davis Cup ve Billie Jean King Cup milli takımları adına yarışmak için onlara ilham verir." değerlendirmesinde bulundu.