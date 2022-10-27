Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.
Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.
Etiketler: Anadolu Efes Fenerbahçe Basketbol
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