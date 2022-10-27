Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanacak
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi 28 Ekim Cuma günü tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Etiketler: Süper Lig
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