Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan müsabakalarla sona erdi. Devler Ligi'nde bu hafta Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool ve Porto üst tura çıkmayı garantiledi. Geçen hafta ise Manchester City, Real Madrid, Napoli, Club Brugge ve Bayern Münih adını son 16 turuna yazdırmıştı. Böyle son 16'nın 12 takımı belli oldu. Tur atlayacak son 4 takım, 6. ve son hafta maçlarının ardından netleşecek.

Porto bileti kaptı

B Grubu'nda Portekiz ekibi Porto, deplasmanda gruptan çıkmayı önceden garantileyen Club Brugge'ü 33. ve 70. dakikalarda Mehdi Taremi, 57. dakikada Evanilson ve 60. dakikada Stephen Eustaquio'nun golleriyle 4-0 mağlup etti. Belçika temsilcisinde Noa Lang, 51. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.

Inter sevindi, Barça üzüldü

C Grubu'nda İtalya ekibi Inter, konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 4-0 yenerek üst tura adını yazdırdı.

İtalya temsilcisinin gollerini, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ve 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bayen Münih ve Inter'in son 16'ya kaldığı grupta üst tur şansı kalmayan İspanya temsilcisi Barcelona, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarından sonra ilk kez üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Liverpool turladı, Salah önemli bir istatistiğe daha imza attı

Gecenin öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Liverpool, konuk olduğu Ajax'ı 42. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Darwin Nunez ve 52. dakikada Harvey Elliott'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Maçta bir de asist yapan Mısırlı yıldız Salah, turnuva tarihinde İngiliz kulüplerinde Ryan Giggs ve Thierry Henry'nin ardından skora en çok etki eden (39 gol, 12 asist) üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Napoli 5'te 5 yaptı

Son 16'ya kalmayı önceden garantileyen Napoli ise Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın golleriyle ağırladığı Rangers'ı 3-0'lık skorla geçerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı ve liderliğini korudu.

Giovanni, babası Diego Simeone'nin rekoruna ortak oldu

Giovanni, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.

B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Portekiz ekibi Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.

Barça'yı deplasmanda yıkan Bayern, liderliği garantiledi

C Grubu'nda üst tura önceden adını yazdıran Bayern Münih, Camp Nou Stadı'nda konuk olduğu Barcelona'yı 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'ın golleriyle 3-0 yendi ve liderliği de garantiledi.

D Grubu'nda Tottenham, ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz ekibinin 22. dakikada Marcus Edwards'ın fileleri sarsmasıyla öne geçtiği mücadelede, İngiltere temsilcisine 1 puanı getiren golü, 80. dakikada Rodrigo Bentancur attı.

Tottenham'da 90+5. dakikada Harry Kane'in golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile uzun bir incelemenin ardından geçersiz sayıldı ve duruma itiraz eden İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu sonuçla, grupta üst tur heyecanı, son haftaya taşındı.

Beşinci haftada oynanan tüm maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

25 Ekim Salı

E Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 0-4

F Grubu:

Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3-2

G Grubu:

Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 0-0

H Grubu:

PSG (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 7-2

Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4-3

26 Ekim Çarşamba

A Grubu:

Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya): 3-0

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-3

B Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz): 0-4

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

C Grubu:

Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 4-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

D Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1