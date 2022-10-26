Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" denildi.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.

Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiği ve önümüzdeki günlerde bunun resmi olarak duyurulması bekleniyor. Deneyimli teknik adam, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı ekibin başında lig şampiyonluğu yaşamıştı.