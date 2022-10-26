Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27-30 Ekim tarihlerinde San Sebastian kentinde düzenlenecek yılın son organizasyonunda üç milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada milli sporcular Deniznur Serra Baykara, Didem Sürer ve Miray Kasap yarışacak.