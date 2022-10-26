Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası yarın başlıyor
[AA (Arşiv)]
Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak. Şampiyonada Türkiye'yi 3 milli sporcu temsil edecek.
Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27-30 Ekim tarihlerinde San Sebastian kentinde düzenlenecek yılın son organizasyonunda üç milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada milli sporcular Deniznur Serra Baykara, Didem Sürer ve Miray Kasap yarışacak.
Etiketler: İspanya
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