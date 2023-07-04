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Spor
AA 04.07.2023 17:11

Teniste 14 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılacak

Denizli'de düzenlenen eleme grubu karşılaşmalarını 10 ülke arasında lider olarak tamamlayan 14 Yaş Altı Tenis Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Teniste 14 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılacak
[Fotograf: AA]

Avrupa Tenis Birliği tarafından düzenlenen Avrupa 14 Yaş Altı Erkekler Yaz Kupası elemelerinin Türkiye ayağı, Türkiye Tenis Federasyonun organizasyonuyla Pamukkale Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

4 gün süren, 10 ülkenin katıldığı elemelerde, Türkiye ve Fransa milli takımları rakiplerini yenerek finale kaldı.

fotoğraf: AA[fotoğraf: AA]

Milli takımdan Mustafa Ege Şık, final ayağının birinci tekler maçında Fransız rakibi Jules Nikolas Rimbaud'u 2-0 yendi. Final ayağının ikinci tekler maçında ise Fransız Daniel Jade, Kaan Işık Koşaner'i 2-0 mağlup etti.

Son maçta ise Mustafa Ege Şık-Kaan Işık Koşener çifti, Fransız Rimbaud-Jade çiftini 3-1'lik skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından sporculara madalya ve kupaları verildi.

Elemelerde grubu birinci tamamlayan Türkiye ile ikinci olan Fransa, 7-9 Temmuz'da İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenecek 14 Yaş Altı Erkekler Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

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