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Spor
TRT SPOR 23.10.2023 13:40

Teknik direktör değişiklikleri 3 puan getirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 3 takım yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıktı. Değişiklikler, İstanbulspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u 3 puanla tanıştırdı.

Teknik direktör değişiklikleri 3 puan getirdi

Trendyol Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım kaldı.

Markus Gisdol yönetiminde ilk maçına çıkan Yılport Samsunspor, sahasında Rams Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

7 mağlubiyet 2 beraberlikle ligin son sırasında bulunan kırmızı beyazlı ekibin 2 puanı var.

Teknik direktör değişiklikleri 3 puan getirdi

Pendikspor Vieira ile ilk galibiyet

Yeni teknik direktörleri ile ilk maçına çıkan iki İstanbul takımı ise galibiyetle tanıştı. Osman Özköylü ile yolları ayıran Siltaş Yapı Pendikspor, Ivo Vieira yönetiminde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanan İstanbul ekibi, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. 4'er mağlubiyet ve beraberliği de olan Siltaş Yapı Pendikspor'un 7 puanı var.

Hakan Yakın 5 maçlık hasreti sonlandırdı

İstanbulspor ise Fatih Tekke'nin ardından takımı Hakan Yakın'a teslim etti. Yeni çalıştırıcısıyla ilk maçında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan sarı siyahlılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve 3 puanla tanıştı.

5 maçlık mağlubiyet sersine son veren İstanbulspor, 5 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

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