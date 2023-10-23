Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.10.2023 13:00

Giresunspor bu sezon evinde gol sevinci yaşayamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Giresunspor bu sezon evinde gol sevinci yaşayamadı

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla takviye ettiği kadroyla sezona başlayan yeşil-beyazlılar, ligde maç fazlasıyla 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Giresun temsilcisi, 9 haftada evinde oynadığı 5 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Söz konusu maçların 2'sinde golsüz berabere kalan Giresunspor, üçünde ise sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Ligde 9. hafta itibarıyla 6 golü bulunan Karadeniz ekibi, bunların tamamını deplasmanlarda kaydetti.

Kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, şanssızlıklar nedeniyle iç sahada arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Ekiz, genç oyunculardan kurulu bir ekip olduklarına işaret etti.

"Sahada iyi mücadele ediyoruz ancak özellikle iç sahada son vuruşlarda başarılı olamıyoruz. Şanssızlıklar nedeniyle gol bulmakta zorlanıyoruz. Bu durumu düzeltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ekiz, oyuncularına güvendiklerini, gelecek haftalarda daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Giresunspor
Sıradaki Haber
Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Gazze'de 57 sağlık personeli öldürüldü, 12 hastane hizmet dışı
14:21
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
14:18
ABD'de Filistin'e destek gösterisinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdü
14:17
İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi
14:15
ABD'li araştırmacılar, yapay zekadan faydalanarak kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
14:21
Gazze'de ölü sayısı 5 bin 87'ye yükseldi
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ