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Spor
İHA 23.10.2023 12:40

Şahika Ercümen "Cumhuriyet" için dalış yapacak

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde 28 Ekim Cumartesi günü Konyaaltı Sahili'nde dalış yapacak.

Şahika Ercümen "Cumhuriyet" için dalış yapacak
[Fotograf: AA]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını dolu dolu etkinliklerle kutluyor.

Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Hatay’da gerçekleştirdiği dalışta 106 metreye inerek dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları bünyesinde Konyaaltı Sahili’nde gösteri dalışı yapacak.

28 Ekim Cumartesi günü saat 09.00’da Konyaaltı Sahili 1 No'lu Plaj’da gerçekleşecek etkinlikte milli sporcu Şahika Ercümen, serbest stilde Cumhuriyet için Akdeniz’e dalacak.

Büyükşehir Belediyesi aynı gün 09.00’da da Konyaaltı Sahili’nde, Cumhuriyet'in 100. yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı da düzenleyecek.

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