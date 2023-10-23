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Spor
AA 23.10.2023 12:35

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, 24 Ekim Salı günü başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, 24 Ekim Salı günü ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te konuk edecek.

Galatasaray'ın konuğu Bayern Münih
Galatasaray'ın konuğu Bayern Münih

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

24 Ekim Salı:

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

Galatasaray Avrupa'da 311. randevuda
Galatasaray Avrupa'da 311. randevuda

25 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)

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