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Spor
AA 23.10.2023 12:00

Galatasaray Avrupa'da 311. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında 24 Ekim Salı günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 311. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray Avrupa'da 311. randevuda
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 310 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 418 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 457 gole engel olamadı.

Son 20 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi zayıf

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 28 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 118 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 118 29 30 59 117 201
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 310 112 83 115 418 457
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