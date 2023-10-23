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Spor
AA 23.10.2023 11:45

Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay İtalya'da şampiyon oldu

Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay, İtalya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (TCR Italy) DSG klasmanında şampiyonluğunu ilan etti.

Otomobil sporcusu Vedat Ali Dalokay İtalya'da şampiyon oldu

Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay, sezon boyunca Imola, Misano, Mugello, Monza, Vallelunga pistlerinde mücadele etti ve start aldığı 5 ayak 10 yarışta; 6 birincilik, 3 ikincilik ve 1 dördüncülükle birçok kez İstiklal Marşı'nı dinletti.

Vedat Ali Dalokay, geçen hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'daki Vallelunga Pisti'nde gerçekleşen yarışlarda topladığı puanlarla, TCR Italy'nin bitimine bir yarış kala DSG klasmanında şampiyon oldu.

Takım direktörü İbrahim Okyay, yaptığı açıklamada, Bitci Racing Team AMS'nin, henüz üçüncü sezonunda genç bir takım olmasına rağmen hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yarıştığını, takip ettiği her branşta takımlar ve pilotlar şampiyonlukları kazandığını belirtti.

"Takımda bugüne kadar 3'ü kadın olmak üzere 16 farklı sporcuyu yarıştırmıştır. Sadece 2023 sezonunda 7 sporcusuyla ikisi yurt dışında olmak üzere 3 farklı şampiyonada 34 yarışta start alan takımımız, bana göre şimdiden ülkemiz motor sporları tarihine elde ettiği başarılarıyla en üst sıralarda kaydolmuştur."

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