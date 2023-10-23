Paralimpik sporcu Bilal Tekin golbolda önemli başarılara katkı sağlamak istiyor

İstanbul'da yaşayan doğuştan görme engelli Tekin, ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle golbol ile ilgilenmeye başladı.

Azmiyle kendisini kısa sürede geliştiren Tekin, 2019'da Golbol Erkek Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

Milli takımla Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşayan Tekin, 6-16 Aralık'ta Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Takım olarak hedefe odaklandılar

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde milli takım kampında antrenmanlarına devam eden Tekin, takım olarak milli formaya çok emek verdiklerini, başarıya odaklandıklarını söyledi.

Tekin, milli formanın hakkını vermek için takım arkadaşlarıyla aralıksız çalıştıklarını anlattı.

"Milli formayla 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda tanıştım. Birçok şampiyonada forma giydim. 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettik. Bu şampiyonada golümün olması bana büyük gurur veriyor. Dünya Şampiyonası ve Paralimpik Yaz Oyunları'nda da süre aldım. Milli formayı taşımak öz güven veriyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Tekin, Avrupa Şampiyonası'na yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirtti. Tekin, engellilerin hayat mücadelesini hiçbir zaman bırakmaması gerektiğini vurguladı.

"Günde çift antrenman yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına gitmek istiyoruz. Tek hedefimiz olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Milli formayı giymek gurur verici. Ben görme kaybımla bunları başardıysam, herkes yapabilir. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum ve inşallah olacak. Gayretle her şey olur."