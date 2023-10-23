Milli boksör Evin Erginoğuz'un gözü Avrupa Şampiyonası'nda

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Evin'in, 2021 yılında katıldığı Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde omzu çıktı.

Fenerbahçe Kulübü tarafından ameliyat ettirilen 21 yaşındaki Evin, 5 aylık fizik tedavi süreci de geçirdi. Hedeflerinden vazgeçmeden çalışmalarını sürdüren Evin, tekrar ringlere döndü.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Evin, burada altın madalyaya ulaşmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Evin Erginoğuz, boksa 2014 yılında başladığını söyledi. Evin, arkadaşları aracılığıyla boksa başladığını anlattı.

"Boksa lisede arkadaşlarım gidiyordu, benim de boyum, fiziğim çok uygundu. Yeteneğimin boksta olduğunu antrenörüm ve ailem keşfetti. Daha sonra ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduktan sonra bu yolda ilerleyeceğimi düşündüm. 2021'de Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde omzum çıktı. Ameliyat geçirdim. Fenerbahçe ameliyat ettirdi. Fizik tedavimi 5 ay üstlendi. Şu an sol omzum diğer omzumdan daha güçlü diyebilirim. Ne kadar emek verirsen ne kadar geç olursa olsun karşılığının geleceğini biliyordum ve buna çok inandığım için eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluma devam ettim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Evin, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı. Evin, boksta asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunun altını çizdi.

"Hem mental olarak hem de güç olarak kendimi çok iyi toparladım. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, orada altın madalya alacağıma inanıyorum. Sıkı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Boksta hedefim olimpiyatlarda altın madalya getirmek. Kademe kademe ilerleyerek olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum."