Sivassporlu Yunus Emre'nin hedefi Real Madrid

The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, ligde geride kalan 9 haftanın tamamında ilk 11'de forma şansı buldu.

Bu sezon profesyonelliğe adım atan, teknik direktör Servet Çetin'in ilk 11'de forma şansı verdiği 17 yaşındaki Yunus Emre, başarılı oyunuyla futbolu otoriterlerin de dikkatini çekiyor.

Yunus Emre, futbol hayatına Batman Tüpraşspor'da başladığını ve daha sonra Sivasspor altyapısına transfer olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA arşiv]

Yunus Emre, kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyduğunu belirtti. Yunus Emre, bu sezon Sivasspor A Takımı ile profesyonel futbol hayatına başladığını anlattı.

"Çalışmamız, arzumuz ve isteğimiz çok iyi. Burada olmaktan son derece mutluyum. Altyapıdaki hocalarımızla gayet iyi çalıştık. Hırs, istek ve çok çalışmak başarıyı getirdi. Emeğimin karşılığını da aldığımı düşünüyorum."

"İsmimi listede görünce çok şaşırdım"

The Guardian'ın hazırladığı listede isminin yer almasını değerlendiren Yunus Emre, "İsmimi listede görünce şaşırdım ve çok mutlu oldum. Takımım ve benim adıma gurur verici." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre, Sivasspor'un bu sezon ligde başarılı olacağına inandığını vurguladı.

"Sezona aslında kötü başlamadık. Kazanabileceğimiz maçlar vardı, şanssız bir şekilde bu maçlardan istediğimiz puanları alamadık. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum, formayı bırakmak istemiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar formayı bırakmam ve oynarım. Servet hocamıza ve Mecnun başkanımıza bana güvendikleri için teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA arşiv] [Fotoğraf: AA arşiv]

"Hedefimde Real Madrid var"

Yunus Emre, ilk hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu dile getirdi.

"Türkiye Ümit Milli Takımı'na ilk defa gittim ve orada da forma şansı buldum. Oyuna sonradan girdim ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hedefimde Türkiye A Milli Takımı var, inşallah o formayı terletmek istiyorum. İleriye dönük hedefim Avrupa'da oynamak. Çalışarak, iyi mücadele ederek ilerlemek istiyorum. Hedefimde Real Madrid'de de oynamak var."