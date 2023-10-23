Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mainz 05 ile oynanan son lig maçı sırasında sakatlanan Goretzka elinde kırık tespit edildi ve ameliyat edildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 24 Ekim Salı günü Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

4 oyuncu daha sakat

Öte yandan Bayern Münih'te 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Bayern Münih'te uzun süren sakatlığını atlatan tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in durumu ise belirsiz.