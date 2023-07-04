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Spor
AA 04.07.2023 18:57

Tekirdağ'daki Kabotaj Deniz Kupası yarışları sona erdi

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası yarışları tamamlandı.

Tekirdağ'daki Kabotaj Deniz Kupası yarışları sona erdi
[Fotograf: AA]

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 55 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında dün başlayan yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, sporculara madalyalarını verdi.

Ayrıca Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından birinci ve ikinci olan sporculara hediye çeki verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Genel Kategori:

1- Eren Çakır

2 - Shterion Dailov

3 - Tuna Kaya

Optimist Junior Kategori:

1- Boran Öden

2 - Ahmet Arel Barut

3 - Ateş Ali Bakır

Optimist Junior Kızlar Kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Duru Ateş

3 - Sude Destereci

ILCA 4 Genel Kategori:

1 - Dmytro Svishchov

2 - Ayra Can Polat

3 - Uğur Yıldırım

ILCA 4 Kızlar Kategorisi:

1 - Asya Sakaklı

2 - İlayda Şen

3 - Defne Koç

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