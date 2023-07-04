Alanyaspor'dan 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, 23 yaşındaki Angolalı futbolcu Loide Augusto, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier'i ve Brezilyalı santrafor Anderson Silva'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Antalya temsilcisi, Portekiz ekibi Mafra'dan 23 yaşındaki Angolalı futbolcu Loide Augusto'yu 4 yıllığına renklerine bağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tesislerde yapılan imza töreninde konuştu.

“Loide Augusto da istediğimiz bir oyuncuydu. Her iki kanatta da oynayabilen Augusto’nun kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Augusto ise, “Burada olmaktan mutluyum. Başkanım başta olmak üzere transfer olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’de daha önce futbol oynayan arkadaşlarımdan bilgi aldım. Onlarla konuştuktan sonra Türkiye’de oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım çabuk adapte olurum ve hem kendim için, hem de kulübüm için faydalı olurum.” dedi.

“Gördüğünüz gibi transferlerimiz devam ediyor"

Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, diğer bir transferleri Janvier'i de tanıttı.

“Gördüğünüz gibi transferlerimiz devam ediyor. Bugün de Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Janvier ile anlaştık. Aslında Janvier 2 yıldır bizim istediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kısmet bu seneyeymiş. Scout ekiplerimizin de takip ettiği bir futbolcu. İnşallah Alanyaspor'umuz için ve Janvier için hayırlı olacaktır. Aramıza hoş geldin, hayırlı olsun."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Janvier ise, "Öncelikle başkanıma ve kulübüme bu sıcak karşılama için teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel karşılandım. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun için de çok umutluyum. Yaklaşık 2 senedir kulübün bana ilgisi olduğunu biliyordum. Bu yüzden hem kulübü, hem de ligi takip ediyordum. Çalışmalarım ve araştırmalarım sonucunda buranın benim için uygun bir yer olduğuna karar verdim ve Alanyaspor'a geldim.” diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, Anderson Silva'yı tanıttı.

Brezilyalı santrafor Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi.

“Anderson izlediğimiz, takip ettiğimiz, çok değerli bir oyuncu. Kulübümüze faydalı olacaktır. Corendon Alanyaspor’umuza ve kendisine hayırlı olsun.”

Anderson Silva, “Bu kulübe geldiğim için çok mutlu ve motiveyim. Bu kariyerimdeki yeni bir adım olacak. Bu kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Goller atmak tabi ki güzel ama önemli olan takıma katkıda bulunmak. Taraftarlarımızın stadı tamamen doldurmalarını istiyorum ve Alanyaspor formasını giymek için de sabırsızlanıyorum.” diye konuştu.