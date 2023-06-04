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Spor
AA 04.06.2023 18:50

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Kıtalararası Kupası finalinde karşılaştığı ABD'yi 72-68 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda final ve üçüncülük mücadelesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarla son buldu.

Finalde ABD ile çekişmeli bir müsabakaya imza atan Türkiye, ilk periyodu 14-12, ikinci peridoyu 29-28 geride bitirdi. Üçüncü periyodu da 51-50 önde tamamlayan ABD'yi son çeyrekte etkili oyunuyla geçen Türkiye, parkeden 72-68 ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Günün diğer karşılaşmasında ise Avustralya, Japonya'yı 65-52 yenerek organizasyonu üçünü sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye veren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, Türkiye tarihinde ilk kez kıtalararası turnuva düzenlediklerini söyledi.

Erkoç, turnuvada şampiyon olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirtti.

"Yalova'da dört gün süren turnuvada şampiyon olduk. Devletimiz bize güveniyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da güveniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle 2024 Fransa'da düzenlenecek paralimpik oyunlarında inşallah dünya şampiyonu olacağız. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracağız. Bize güvenin, çok güzel günler bizi bekliyor."

Türkiye A Milli Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise turnuvanın çok verimli geçtiğini belirtti.

"Bu ekibe bu şansı veren Alparslan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanlığa ona bir kupayla hoş geldin dedik. Daha çok yolumuz var. Çok ciddi bir potansiyel var. Burada sadece iki sistemle oynadık ama onlara inancımız sonsuz. Hep beraber çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Bu ekip ve aile işi. Bizler bir aileye dönmeye başladık. Çok mutlu, hırslı, hedefli. Geri de gelecek diye inanıyorum."

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