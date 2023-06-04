Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı`nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Galatasaray 28. dakikada Zaniolo ile 1-0 öne geçti. Icardi 71. dakikada farkı 2'ye çıkartan isim oldu. 2-0. Zaniolo 79. dakikada kendisinin ikinci sarı kırmızılıların 3. golünü filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe'de Peres 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin 38. haftasında Aatakaş Hatayspor karşısında hükmen kazanacak olan Galatasaray sezonu 88 puanla tamamladı.

Fenerbahçe ise 38. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galibiyetiyle sezonda 80 puan topladı.

Galatasaray ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçı da 3-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak derbiyi takip etti

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Bakan Bak'a, önceki dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

[Fotoğraf: DHA]

Galatasaray kupasını maç sonu alacak

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında altıpas önündeki kalabalıktan seken top kaleye yöneldi. İrfan Can, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Kerem'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Kazımcan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

GOL - 28. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Orta sahada Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı. 1-0.

43. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Kerem'in soldan ortasında savuna arkasına sarkan Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

61. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo ile Peres'in girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen faul kararı verdi. Bitigen, Zaniolo'nun bariz gol pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Peres'i doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

GOL - 71. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdulkerim'den seken top altıpas gerisindeki Icardi'de kaldı. Uygun durumda vuruşunu yapan Arjantinli yıldız, fileleri havalandırdı. 2-0.

[Fotoğraf: AA]

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Berkan Kutlu'nun vuruşunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Ceza sahasında pozisyonu takip eden Kerem şansını denedi meşin yuvarlağı yine savunma çıkardı.

GOL - 79. dakikada Galatasaray, Zaniolo ile bir gol daha buldu. Orta sahanın sağında aldığı topla kat eden Zaniolo, kaleyi cepheden gören yerden ve yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 84 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Toreira (Dk. 84 Mata), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Mertens), Zaniolo (Dk. 87 Gomis), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Yunus Akgün), Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres, Arao (Dk. 67 İsmail Yüksek), Arda Güler (Dk. 65 Emre Mor), Zajc, Rossi (Dk. 46 Osayi Samuel), Batshuayi (Dk. 76 King), Valencia (Dk. 76 Pedro).

Sarı kart: Dk. 12 Nelsson (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Zajc, Dk. 90+1 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 28 ve 79 Zaniolo, Dk. 71 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 61 Peres (Fenerbahçe)