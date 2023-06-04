Sapanca Ultra Dağ Maratonu 9. kez koşuldu

Bu yıl 9. düzenlenen Kutup Ayısı Ultra Dağ Maratonu kapsamında 6 kilometre ile 40 kilometre arasında değişen 7 farklı parkurda yarışlar düzenlendi.

12 ülke ve 54 şehirden 1105 sporcunun katıldığı Ultra Dağ Maratonu, sporcuların ısınma egzersizlerinin ardından yarışmacıların 10'dan geri saymasıyla başladı.

Yüzde 35’ini kadın sporcuların oluşturduğu etkinlik, düzenlenen birçok atölye çalışması ile festival havasında geçti.

Sporcular keyifli manzaralar eşliğinde doğanın renkleri ile koşma imkanı yakalarken, parkurları en erken bitiren sporcu olmak için yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolü tarafından ve sponsor firma temsilcileri tarafından verildi.