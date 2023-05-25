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Spor
AA 25.05.2023 19:10

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası Yalova'da düzenlenecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası, 1-4 Haziran tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirilecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası Yalova'da düzenlenecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyona Yalova 90. Yıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra son paralimpik oyunları şampiyonu ABD ile Japonya ve Avustralya mücadele edecek.

Turnuva, A Milli Erkek Takımı için 8-20 Ağustos tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık niteliği taşıyor.

"Dünya Şampiyonası öncesinde kendi kıtalarının en iyi takımlarıyla karşılaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Takım Antrenörü Remzi Sedat İncesu, kıtalararası kupa için heyecanlı olduklarını belirtti.

"Tekerlekli sandalye basketbol dünya arenasında ilk 4 takım içinde gördüğümüz ve daima zirveyi zorlayan A Milli Takımımız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde kendi kıtalarının en iyi takımlarıyla karşılaşacak. Önceki yıllarda Japonya'da düzenlenen kıtalararası şampiyonasını, bu yıl milli takımlar düzeyinde Türkiye'de düzenliyoruz. Mini bir dünya kupası niteliği taşıyan bu turnuvayı ülkemize kazandırmak ve geleneksel hale getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı kazanmayı hedefliyoruz."

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