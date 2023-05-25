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Spor
AA 25.05.2023 17:27

Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek ve yarı final maçları yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek ve yarı final maçları yapıldı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı.

Turnuvanın dördüncü gününde gerçekleştirilen çeyrek ve yarı final müsabakalarında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

İstanbul'dan turnuvaya katılan Mine Naz Kaynak, çiftlerde İngiliz ve İranlı rakiplerini yenerek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaynak, "Yarın final maçında rakiplerimizi yenerek çiftlerde turnuva birincisi olmak istiyoruz. Birinci olmak hedefiyle turnuvaya katıldım." diye konuştu.

Mihrimah Tuana Şirin de güzel bir turnuva geçirdiğini, çiftlerde finale kalmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Şirin, "Yarın final maçımız var, bunun için çok heyecanlıyım. Çok iyi bir rakiple karşılaşacağız. İnşallah kazanan biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Yarın teklerde ve çiftlerde final müsabakalarının ardından turnuva sona erecek.​​​​​​​

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