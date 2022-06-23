Kırkpınar'da çayıra 1-3 Temmuz tarihlerinde çıkacak pehlivanlar için meydan, güreşseverler için ise tribünler hazırlanıyor.

Edirne Belediyesi ekipleri tarafından tribünlerdeki yaklaşık 15 bin koltuk tek tek yıkanıp, pehlivanların duş alanları, bekleme yerleri temizleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Gürkan: Koordinasyonumuz ve çalışan ekip üyelerimiz iyi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin düğünü, bayramı, şenliği kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Güreşler için 100 binin üzerinde sporseverin Edirne'ye geleceğini belirten Gürkan, "661 yıllık bir geleneği başarıyla sürdürebilmenin gayreti içindeyiz." dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin organizasyonunda tecrübeli olduklarını ifade eden Gürkan, "Organizasyonu 1946'da beri Edirne Belediyesi yapıyor. Koordinasyonumuz ve çalışan ekip üyelerimiz iyi. Dolayısıyla inşallah bir aksilik çıkmayacak." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Gürkan, bu yıl "altın kemer" senesi olması nedeniyle çok özel hazırlandıklarının altını çizdi.

"Ahmet Taşçı'dan sonra 3 kez üst üste başpehlivan olan çıkmadı. Yani başpehlivanlarımız altın kemerin ebedi sahibi olamadı. Hep kasamıza döndü bir anlamda. Bu yıl Ali Gürbüz çok şanslı çünkü son 2 yıl üst üste başpehlivan oldu. Eğer bu yıl da başpehlivanlığı kazanırsa, 1 kilo 400 gram ağırlığındaki altın kemerin ebedi sahibi olacak. Yakışır mı? Yakışır tabii ki ama bu taraf tuttuğumuz anlamına gelmiyor. Kim hak ediyorsa o kazansın. Ali Gürbüz'ün hakkıysa, anasının ak sütü gibi helal olsun. Başkası hak ediyorsa da ona diyecek bir şey yok. Bu bir spor."

[Fotoğraf: AA]

"2 bin 500 civarında pehlivanın katılımını bekliyoruz"

Başkan Recep Gürkan, geçen yıl güreşlerin salgın tedbirleri nedeniyle sporcu ve seyirci kapasitesinde yüzde 50 düşük gerçekleştiğini anlattı.

Gürkan, kıran kırana güreşler olacağına işaret etti.

"Bu yıl 2 bin 500 civarında pehlivanın katılımını bekliyoruz. Kırkpınar'a 'Yağlı güreşlerin olimpiyatı.' diyoruz. Yağlı güreşte minik birden başpehlivanlığa kadar 14 boy var. 2 bin 500 pehlivanı 3 gün içerisinde güreştirmemiz ve pazar günü saat 18.30'da bitirmemiz lazım. Biz zorlanıyoruz, pehlivanlar zorlanıyor. Bu yıl 80 meydan hakemi, 30'a yakın kule hakemi, 9 cazgır olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ekipleri orada bulunacak."

[Fotoğraf: AA]

"Dualı çayıra çıkmak her pehlivanın hayalidir"

Kırkpınar'a katılım için yıl içerisinde düzenlenen yağlı güreşlerde bir kota ya da puanlama sistemi getirilmesini isteyen Gürkan, güreşlerin altın puan uygulamasından çıkarılıp orijinaline döndürülmesi gerektiğini de vurguladı.

Gürkan, özel yönetmeliği bulunan tek yağlı güreş organizasyonunun Kırkpınar olduğunu hatırlattı.

"Kırkpınar'ın dualı çayırına çıkmak her pehlivanın hayalidir, hedefidir, isteğidir ama hedefe de bu kadar kolay ulaşılmaması gerektiğini düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Gürkan, bu yıl önemli bir değişiklik yapılarak Geleneksel Güreş Federasyonu kurulduğunu söyledi.

Federasyonun genel kurulunun 29 Haziran'da yapılacağını dile getiren Gürkan, "Yağlı güreş ve Türkiye Güreş Federasyonu ayrılmış olacak. Bu bağlamda daha hızlı ve daha uzmanlık noktasında kararlar alınacağına da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kıyı: En iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'nın tesis sorumlularından Ahmet Kıyı, hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Kıyı, belediyenin tüm ekipleriyle seferber olduğunu belirtti.

"Edirne'mizin düğününe, bayramına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tam anlamıyla elimizin değmediği yer kalmıyor. Hazırlıklarımız 2-3 ay öncesinden başladı ve sonuna geldik. Kırkpınar'ı güreşseverler için en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

Diğer bir tesis sorumlusu Hüseyin Züle ise Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverlerin buraya geleceğini dile getirdi.

"Kırkpınar'da geçmiş yıllara göre kalabalık bekliyoruz. Bu yıl altın kemer senesi ve ekstra bir kalabalık olacak. Kıran kırana güreşleri izlemeye herkesi bekliyoruz."