Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 15.09.2023 10:50

Tanju Çolak: Milli takımda sevgi ve inanma sorunu var

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, milli takımda sevgi ve inanma sorunu olduğu söyleyerek, "Oyuncular mutsuz, sahada tam performanslarını sergilemiyorlar." dedi.

Tanju Çolak: Milli takımda sevgi ve inanma sorunu var

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Mili Futbol Takımı’nın performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Milli takımda önemli sorunlar var”

“O büyük sorunu bir an önce kestirip atmak lazım. Çünkü hoca ağır konuşuyor, futbolcular sahada isteksiz, arzusuz. Sevgi ve inanma sorunu var. Oyuncular mutsuz, sahada tam performanslarını sergilemiyorlar. Ama bu ara Hamit Altıntop yok ortalarda. Hamit nerede? Niye konuşmuyor, kendini sessize aldı. Her şeye cevap veriyordu, bugün niye konuşmuyor? Hamit Altıntop ile Kuntz arasında problem de olabilir”.

“Santrforsuz oynarsan nasıl gol pozisyonuna gireceksin”

Çolak, A Milli Takım’ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir’de oynanan Ermenistan müsabakasına santrforsuz başlamasını eleştirdi.

“Alman sistemine döndük. Diyecekler ki santrforumuz yok ama öyle bir şey de yok. Arayıp bulacaksınız. Santrforsuz oynarsan nasıl gol pozisyonuna gireceksin, golün olduğu yerde senin ay-yıldız futbolcun olmazsa şansız çok az. Ermenistan maçını santrforsuz oynadık, komedi. Bertuğ Yıldırım çok da güzel oynayabilirdi.”

“Bertuğ Yıldırım’a formayı vermek lazım”

Eski milli futbolcu, Ay-yıldızlı takımın forvetleri hakkında da konuştu.

“Cenk Tosun da olur, Bertuğ da olur. Bertuğ yakışır ve aynı zamanda genç de. Ona o formayı vermek lazım. Ermenistan maçında attığı gol de zor bir goldü, ayak içiyle vurdu.”

Tanju Çolak, ayrıca milli takımın başına yerli teknik direktörün gelmesinden yana olduğunu da belirtti.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları olimpiyat yolunda ilk maçını Porto Riko ile oynayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Amerikalı generaller Ermenistan'ın başkenti Erivan'da
12:21
Almanya'da ilaç krizi: Her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var
12:19
Kenya'da yasa dışı askeri eğitim veren 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı
12:17
Kanada Başbakanı Trudeau'dan marketlere vergi tehdidi
12:11
Tarımsal üretimde yeni dönem
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ücreti müjdesi
Bayraktar AKINCI TİHA 30 bin uçuş saatini geride bıraktı
Bayraktar AKINCI TİHA 30 bin uçuş saatini geride bıraktı
FOTO FOKUS
Bakü'de zulme son veren ordu: Kafkas İslam Ordusu
Bakü'de zulme son veren ordu: Kafkas İslam Ordusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ