Tanju Çolak: Milli takımda sevgi ve inanma sorunu var

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Mili Futbol Takımı’nın performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Milli takımda önemli sorunlar var”

“O büyük sorunu bir an önce kestirip atmak lazım. Çünkü hoca ağır konuşuyor, futbolcular sahada isteksiz, arzusuz. Sevgi ve inanma sorunu var. Oyuncular mutsuz, sahada tam performanslarını sergilemiyorlar. Ama bu ara Hamit Altıntop yok ortalarda. Hamit nerede? Niye konuşmuyor, kendini sessize aldı. Her şeye cevap veriyordu, bugün niye konuşmuyor? Hamit Altıntop ile Kuntz arasında problem de olabilir”.

“Santrforsuz oynarsan nasıl gol pozisyonuna gireceksin”

Çolak, A Milli Takım’ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir’de oynanan Ermenistan müsabakasına santrforsuz başlamasını eleştirdi.

“Alman sistemine döndük. Diyecekler ki santrforumuz yok ama öyle bir şey de yok. Arayıp bulacaksınız. Santrforsuz oynarsan nasıl gol pozisyonuna gireceksin, golün olduğu yerde senin ay-yıldız futbolcun olmazsa şansız çok az. Ermenistan maçını santrforsuz oynadık, komedi. Bertuğ Yıldırım çok da güzel oynayabilirdi.”

“Bertuğ Yıldırım’a formayı vermek lazım”

Eski milli futbolcu, Ay-yıldızlı takımın forvetleri hakkında da konuştu.

“Cenk Tosun da olur, Bertuğ da olur. Bertuğ yakışır ve aynı zamanda genç de. Ona o formayı vermek lazım. Ermenistan maçında attığı gol de zor bir goldü, ayak içiyle vurdu.”

Tanju Çolak, ayrıca milli takımın başına yerli teknik direktörün gelmesinden yana olduğunu da belirtti.