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Spor
AA 15.09.2023 10:10

Milli yüzücü Derin Toparlak Yunanistan'da gümüş madalya kazandı

Milli yüzücü Derin Toparlak, Yunanistan'da gerçekleştirilen 2023 Heraklion 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzme kategorisinin 400 metre yüzey yarışında gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü Derin Toparlak Yunanistan'da gümüş madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda Derin Toparlak, erkekler 400 metre yüzey finalinde yarıştı.

Milli sporcu 3.05.98'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Birinci Yunanistan'dan Elias Kalfidis, üçüncü ise İtalya'dan Lorenzo Carono oldu.

Paletli yüzmede kadınlar 50 metre çift yüzgeç finalinde Ece İmge Önal 7'nci, kadınlar 200 metre yüzey finalinde ise Adasu Ramazanoğlu 8'inci sırada yarışı tamamladı.

Organizasyonda milli sporcular 16 Eylül Cumartesi günü paletli yüzmede mücadelesine devam edecek.

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