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Spor
AA 15.09.2023 09:25

Gaziantep FK Kayserispor'a konuk oluyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

Gaziantep FK Kayserispor'a konuk oluyor
[Fotograf: AA]

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışmayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Puan cetvelinde son sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Kayseri temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Sumudica ile 977 gün sonra yeniden

Gaziantep FK, 2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezon ilk maçına çıkacak.

Güneydoğu temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçta takımın başında bulunan Sumudica ile 10 Ocak 2021'de yollarını ayrılmıştı.

Sezona başladığı teknik direktör Erdal Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Gaziantep ekibi, Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez takımın başına getirmişti.

Sumudica, yarın oynanacak maçta 977 gün sonra takımın başında sahaya çıkmış olacak.

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