Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.09.2023 08:38

Filenin Sultanları'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını yarın Porto Riko ile oynayacak.

Filenin Sultanları'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak karşılaşma, TSİ 07.00'de başlayacak.

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

"İlk 2" olimpiyat kotası alacak

Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

Gruplar

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

ETİKETLER
Filenin Sultanları
Sıradaki Haber
İlhan Parlak futbolu bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu
09:19
Tayvan'dan Elon Musk'a tepki: Burası satılık değil
09:23
Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı Türkiye'de
09:13
Fransa'dan Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan gelecek sanatçılara veto
09:11
Rapor: İngiltere'de sığınmacılar uluslararası standart ve yasaların gerisinde barınıyor
09:10
Küba'da "G77+Çin" zirvesi düzenlenecek
Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece
Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece
FOTO FOKUS
TRT Haber Libya'da yıkılan barajı havadan görüntüledi
TRT Haber Libya'da yıkılan barajı havadan görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ