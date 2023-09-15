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Spor
AA 15.09.2023 06:35

İlhan Parlak futbolu bıraktı

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'da oynayan 36 yaşındaki İlhan Parlak, aktif kariyerini noktaladı.

İlhan Parlak futbolu bıraktı
[Fotograf: AA]

İlhan Parlak, sosyal medya hesabından, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda kendi taraftarının önünde Kayserispor formasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak emeklilik kararını duyurdu.

Süper Lig kariyerinde 393 maça çıkarak 67 gol atıp, 33 yapan forvet oyuncusu Parlak, şunları aktardı:

"Futbolculuk kariyerimi başlangıcım olan Kayserispor formasıyla noktalamak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknik direktör ile çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle."

Kariyerine Kayserispor'da başlayan Parlak; Fenerbahçe, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formaları giymişti.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Profesyonel futbol hayatına kulübümüzde başlayan, şanlı formamız altında 162 karşılaşmaya çıkan ve takım kaptanlığı görevini üstlenen ilhan Parlak'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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