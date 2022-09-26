BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Emrecan Uzunhan, siyah-beyazlı formayı giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Transfer döneminde İstanbulspor'dan kadroya katılan 21 yaşındaki stoper, "Buraya geldiğimde farklı bir sistem vardı. 3'lü savunma oynarken 2 stopere döndük. Bence ligimizin en iyi stoperinin arkasında bekliyorum. Sürekli Saiss'ın neler yaptığını gözlemliyorum. Canlı izlediğim en iyi stoper kendisi. Bir şans gelirse, eksikliğini hissettirmemek istiyorum. Aynı zamanda öğretmen bir futbolcu. Bir şey sorduğumda, neden böyle yaptığını ve benim neler yapmam gerektiğini söylüyor. Onun arkasında beklemek benim için bir şans." ifadelerini kullandı.

Sol ayaklı bir stoper olarak her iki tarafta da oynayabileceğini dile getiren Emrecan, şöyle devam etti:

"Geçmişte stoperlerden beklenenlerle şu anda beklenenler arasında farklar var. Teknik adam olsam ben de bir sağ ayaklı, bir sol ayaklı stoper tercih ederim. Ben sol ayaklı bir stoperim, bu da ender olan bir şey ama sağ tarafta da oynayabileceğimi düşünüyorum. Bulunduğum takımlarda tek sol ayaklı stoper bendim bugüne kadar. Alanyaspor maçında talihsiz bir an yaşandı. Ben doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum ama artık bu oldu. Bir öz eleştiri yapmak gerekiyor, Beşiktaş'ta oynuyorsak, profesyonelliğin zirvesinde yaşamamız gerekiyor. Tecrübe edindim ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını ümit ediyorum."

Çok büyük bir kulübe geldiğinin altını çizen genç savunmacı, "Buraya layık olmak için de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Beşiktaş'a transfer olunca ister istemez hayatınız değişiyor. Öncelikle tanınan bir insan oluyorsunuz. Ben de buna göre hayatımı güncelledim. Hareketlerime daha dikkat etmeye çalışıyorum. Artık dışarıda Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Son bir senedir hiç okula gidemedim. Çevrim içi sistemde bir sene okudum ama her gün antrenman ve maçlar oluyor. Dondurmayı düşünüyorum ama onu da bitireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Valerien Ismael'in çok iyi bir çalıştırıcı olduğunu aktaran Emrecan, "Valerien hoca, bizi büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi oynatmaya çalışıyor. Yüksek şiddetli pres istiyor. Antrenmanlar da çok tempolu geçiyor. Ben ilk hafta her gün 10'da uyumaya başlamıştım. Bu sistemin bazı zorlukları da var, fiziksel olarak üst seviyede olmanız gerekiyor ama maç temposunu yakaladıktan sonra bu seviyeye ulaşabiliriz. Bize analizlere göre ekstra antrenman yaptırıyorlar. Ben hocanın metotlarının gayet iyi olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa'da genç oyunculara daha fazla şans verildiğini belirten Emrecan Uzunhan, milli takım ve Avrupa hayallerine ilişkin şunları kaydetti:

"Buralarda oynayıp da A Milli Takım hayali kurmayan oyuncu yoktur. İkimiz Beşiktaş'a faydalı olduğumuzda milli takım kapıları da bize açılacaktır. Umarım nasip olur. Sezonun ilerleyen kısmındayız. Bütün konsantrasyonumuz Beşiktaş ve şampiyonluk adına. Tabii ki hayalimiz var. Hayallerimizden birini yaşıyoruz. Beşiktaş'tayız. Umarım şampiyonluklar yaşarız, çok sayıda maç oynarız ve kulübün menfaatleri doğrultusunda Avrupa'ya gideriz."

Genç savunmacı, ligin en iyi hücum hattına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Tayyip Talha Sanuç: "Doğru adreste olduğumu anladım"

Tayyip Talha Sanuç ise doğru adreste olduğunu ifade etti.

Adana Demirspor'dan kadroya katılan ve transfer sürecinde adı Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki savunmacı, "Takıma geleli uzun bir süre olmadı ama bu süre boyunca doğru adreste olduğumu anladım. Aile ortamı, adaptasyon sürecini hızlandırdı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve inşallah uzun yıllar burada olacağım. Tekrar doğru adreste olduğunu söyleyebilirim. Transferimde son 24 saat çok hızlı geçti. Süreci yöneten başkan Murat Sancak'tı. Benim için en doğru şekilde bittiğine inanıyorum. En doğru yere geldiğimin farkına vardım. Çıkan haberlerin hep dışındaydım ve işime odaklandım. Beşiktaş camiasına geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin hep dışında kaldığını vurgulayan Tayyip Talha, şöyle devam etti:

"Süreci kulüp başkanımız yönetiyordu. Uçak bileti konusunda herhangi bir bilgim yok. İstanbul'a gideceğim söylendi. Tek bilgim bu. Takıma geleli kısa bir süre oldu ama ne kadar büyük bir camiaya katıldığımı biliyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var ve hedefimiz sezon sonunda şampiyonluk. Derbi öncesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamız da gelişimime çok katkı sağlayacaktır. Çok baskılı ve tempolu futbol oynuyoruz. İnşallah kazanarak son 2 maçtaki skorları derbide unutacağız."

Teknik direktörlerinin yüksek tempolu bir oyun istediğini ve bunun kendisine uyduğunu aktaran genç futbolcu, şunları söyledi:

"Büyük takım böyle oynamalı. Bunun çalışmalarını fazlasıyla yapıyoruz. Hocamız bizi oynamamız gerektiği gibi oynatıyor. Adaptasyon sürecinin hızlı ilerlemesinin sebebi de hocanın bana olan ilgisi. İnşallah Emrecan da ben de bu camiaya uzun yıllar hizmet edeceğiz. Günümüz futbolunda Avrupa'da genç yaş sınırı düştü. 16-17 yaşındaki oyuncular daha çok süre alıyor. Türkiye'de de bunun örneklerini daha fazla görmek isterim. Bu durum, milli takıma da katkı sağlayacaktır."

Milli takıma gitmenin en büyük hayali olduğunu ifade eden Tayyip Talha, Avrupa hayalinin olduğunu ancak bunun için doğru zamanı beklemesi gerektiğini kaydetti.

Şu anda tek hedefinin Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak olduğunun altını çizen Tayyip Talha, ileride İtalya ya da İngiltere'de forma giyme hayalini paylaştı.

Genç oyuncu, duran toplardan fazla gol bulamamalarına ilişkin soruya şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Duran top çalışmalarımızı fazlasıyla yapıyoruz. Takımımızda çok kaliteli oyuncularımız var. Her maçta rakibe göre analiz yapıyoruz. Bu konu benim ekstra önem verdiğim bir konu. Duran toptan gol atmak, bir stoper için çok önemli. İnşallah bu anlamda katkı sağlarım."

Öte yandan, daha önce planlanmasına karşın Kerem Atakan Kesgin, gribal enfeksiyon sebebiyle toplantıda yer almadı.