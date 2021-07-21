Kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkacak.

Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.

Taha, olimpiyatlarda psikolojik faktörün önemini vurgulayarak, "Artık herkes fizik olarak hazır. Olimpiyatlara tüm ülkeler fiziksel ve kondisyon olarak hazır geliyor. Herkes iyi hazırlanıyor çünkü burası olimpiyat; sporun zirvesi, dünyadaki en büyük organizasyon. Mental açıdan fark yaratanların başarılı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Milletimiz bize dua etsin"

"Ben bu işin hem dibini hem de zirvesini gördüm" diyen milli güreşçi, şunları söyledi:

"2012 Londra Olimpiyatları'nda elendim, 2016 Rio Olimpiyatları'nda zirveyi gördüm. O yüzden tecrübeliyim. Her duruma da aslında kendimi hazırladım. Her şey olabilir. Gerçekten iyi, zorlu rakiplerimiz var. Olimpiyatın kolay olacağını düşünmüyorum ama bu zorluğun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Milletimiz bize dua etsinler. Bizi ülke olarak diğer sporculardan ayıran farkımız inancımız ve imanımız. Ben buna çok inanıyorum. Herkesten dua istiyorum. Kimin duasının kabul olacağı belli olmuyor. Herkesin duası bizim için değerli.

İnşallah ben güreşmeden önce takımımız altın madalyalara ulaşır. Rio'da bunun tersi olmuştu. Ben güreşene kadar altın madalya yoktu. Bu benim stresimi çok artırmıştı. İnşallah ben güreşene kadar kafilemiz altın, gümüş, bronz madalyaları toplar. İnşallah bizim de yükümüz biraz daha hafifler."

"Hedefimiz ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu"

Her zaman altın madalyayı amaçladığını vurgulayan Taha, "Hedefimiz ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de çalıştım, emek verdim. Gönlüm rahat. Elimden geleni yaptım, takdir Allah'ın. Antrenmanda zorladım mı, zorladım. Canım yandı mı, yandı. O yüzden gerçekten benim vicdanım, gönlüm rahat" dedi.