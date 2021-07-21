Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal'de koronavirüs krizi: Florida Kupası'ndan çekildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki koronavirüs vakaları nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.
Arsenal'den yapılan açıklamaya göre, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındı.
Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu.
26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.
Etiketler: Premier Lig İngiltere
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